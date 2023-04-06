Как в детском саду! Даем рецепт нежной морковной запеканки — точно понравится: молоко, морковь, сметана, масло, манка

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Ингредиенты: 300 г моркови, 50 мл молока, 1 яйцо, 10 г сметаны, 10 г сливочного масла, 8 г манки, 10 г панировочных сухарей, 10 г сахара.

Нарезать морковку тонкими брусочками и обжарить на сливочном масле. Влить молоко, потушить до мягкости, всыпать сахар с манкой.

Тушить все еще 10 минут. Дать составу немного остыть, вмешать яйцо и сухари.

Выложить в кулинарную форму. Смазать сметаной и запекать 25 минут в духовке при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru