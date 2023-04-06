Как сделать аппетитный салат «Дипломат»: крабовые палочки, томат, сыр, яйца, чеснок — все слоями

Как сделать аппетитный салат «Дипломат»: крабовые палочки, томат, сыр, яйца, чеснок – все слоями

Салат. Фото: соцсети

Закуска выглядит празднично и аппетитно.

Этот салатик украсит любой праздничный стол и порадует близких на ужин. Салат «Дипломат» можно делать слоями, а если нет времени — просто смешайте ингредиенты и заправьте майонезом.

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Закуска очень аппетитна и всегда привлекает к себе внимание своим ярким видом и чесночным ароматом.

Ингредиенты: 100 г крабовых палочек, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, майонез.

Первым слоем выложить нарезанные крабовые палочки, смазать майонезом.

Далее уложить нарубленные вареные яйца, опять слой майонеза, потом — кубики помидоров, смазать майонезом, немного добавить давленного чеснока и натереть сыр.

Источник: lafoy.ru

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