Как сделать аппетитный салат «Дипломат»: крабовые палочки, томат, сыр, яйца, чеснок — все слоями

Этот салатик украсит любой праздничный стол и порадует близких на ужин. Салат «Дипломат» можно делать слоями, а если нет времени — просто смешайте ингредиенты и заправьте майонезом.

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Закуска очень аппетитна и всегда привлекает к себе внимание своим ярким видом и чесночным ароматом.

Ингредиенты: 100 г крабовых палочек, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, майонез.