Творог, масло, изюм: вот как жена Нурлана Сабурова печет пасхальный кулич – рецепт очень простой!

В канун Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля, хозяйки достают свои рецепты праздничных куличей. Вот и жена Нурлана Сабурова решила освежить в памяти свой фирменный рецептик выпечки. Диана – домохозяйка и блогер, она регулярно снимает свои кулинарные подвиги и делится ими в Сети. Способ приготовления пасхального кулича с творогом она тоже обнародовала. Причем сняла подробное видео.

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На две формы, то есть два кулича, нужно взять 5 яиц, 150 гр сливочного масла, 450 гр творога жирностью 9%, 40 гр сахара. 450 гр муки, 12 гр разрыхлителя, ваниль. Для начинки – 50 гр орехов и 10 гр изюма или 150 гр цукатов.

Замочить изюм в кипятке, пока замешиваете тесто. Яйца взбейте с сахаром, масло растопите в микроволновке, когда остынет, смешайте и добавьте творог. Как следует взбейте. Затем всыпьте разрыхлитель, добавьте муку и снова как следует перемешайте.

«Если вам не нравятся крупинки творога, его можно перебить. Только потом добавлять. Мне нравится, когда в выпечке так, а можно вообще брикетом купить», - рассказала Сабурова.

С изюма уберите лишнюю влагу, вмешайте в тесто. Смажьте приготовленную форму маслом, наполните ее на три четверти. Выпекайте при 180 градусах до готовности.