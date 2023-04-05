Наклейки и краска - для слабаков: красим яйца на Пасху - будут похожи на планету Земля

Опытные хозяйки знают, как удивить пасхальными яйцами друзей и домочадцев. Наклейки и краска - для слабаков, уверены они.

Есть необычный способ для того, что покрасить яйца, не используя обычные средства. Просто налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее синьку и зеленку в одинаковых количествах - примерно по 20 грамм каждой. И поставьте на плиту.

Пока вода закипает - оберните яйца луковой шелухой и перемотайте их нитками. Они создадут разводы. Затем положите яйца в сине-зеленую воду и варите до готовности.

После - дайте остыть и разворачивайте. Яйца будут похожи на планету Земля - синька даст эффект воды, а зеленка - зелени.

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