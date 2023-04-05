Салат с крабовыми палочками, авокадо и грушей — хит любого стола: рецепт вкуснятины

Рецепт этого салатика спрашивают абсолютно все гости за столом, ведь закуска не может оставить равнодушной. Сочетание ингредиентов интересное, заманчивое, неожиданное и гармоничное.

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Ингредиенты: 6 крабовых палочек, 1 авокадо, 1 груша, 1 огурец, 100 г сыра с плесенью, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, специи.

Очистить и нарезать грушу с авокадо и огурцом, измельчить крабовые палочки и порезать сыр крупными кубиками.

Для соуса необходимо смешать оливковое масло с лимонным соком, чесноком, пропущенным через пресс. Приправить специями, добавить нашинкованную зелень по вкусу. Заправить салат этим составом.

Источник: lafoy.ru.