Нежный пирог с курицей и картошкой: тесто без дрожжей — мука, сметана, масло, разрыхлитель

Чтобы испечь аппетитный пирог, вовсе не нужно долго стоять у плиты и ваять творение с дрожжевым тестом. Есть проверенный рецепт пирога с курицей и картошкой с очень простым и вкусным бездрожжевым тестом.

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Ингредиенты для теста: 180 г сметаны, 90 г сливочного масла, 1 ч.л. разрыхлителя, 270 г муки, 0,5 ч.л. соли.

Ингредиенты для начинки: 3 картофелины, 350 г куриного филе, 2 луковицы, соль, специи и травы, 25 г сливочного масла.

Растопить сливочное масло для теста, перемешать его со сметаной и солью, добавить разрыхлитель и муку.

Нарезать мякоть курицы мелкими кубиками, приправить и перемешать с зеленью. Измельчить лук, а картофель нарезать тонкими кружочками и тоже приправить.

Разделить тесто на две части и выложить ту, что побольше, в форму с бортиками. Разложить картошку, сверху лук, а на него курицу и кусочек масла. Накрыть пирог оставшимся тестом, защипнуть края, сделать несколько надрезов и по желанию смазать желтком. Выпекать 45 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru