Очень удачный рецепт пирога с творогом и тертым яблочком: тесто песочное, тает во рту — и просто делать

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Мы предлагаем сделать этот популярный пирог с творогом и тертым яблоком. Начинка получится нежной и сочной, что придаст очарования вкуснятине к чаю. Можно добавить другой фрукт, например, грушу, тоже будет очень аппетитно.

Ингредиенты: 2 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 200 г творога, 2 яйца, 100 г сметаны, 3 яблока.

Соединить муку с разрыхлителем и сахаром, натереть сюда же холодное масло и быстро замесить тесто. Творог смешать со сметаной, взбитыми яйцами и тертыми яблоками. Большую часть теста раскатать в форму, сверху выложить начинку, а оставшееся тесто натереть и присыпать им пирог сверху. Выпекать примерно 20–30 минут при 200 градусах.

Источник: lafoy.ru