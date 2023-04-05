Сочный пирог с тоненьким тестом без дрожжей: рыбная консерва, томат и сыр в начинке

Очень удачный пирог с рыбными консервами получается, если в начинку добавить томат и сыр. Ведь не секрет, что этот вид выпечки нередко грешит сухостью. Тут же вы получите сочный и тающий во рту продукт, обязательно попробуйте.
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Тесто — заливное, жидкое, без дрожжей и лишнего объема, тоненькое и нежное.
Ингредиенты: 350 мл кефира, 200 г муки, 1 яйцо, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 250 г рыбных консервов, 50 г твердого сыра, 2 помидора, зелень.
Нарезать мелко помидоры, натереть сыр, смешать с рыбными консервами и рубленой зеленью. Взбить кефир с яйцом, добавить муку, соль и соду, перемешать.
Вылить половину теста в форму, выложить начинку, залить тестом и выпекать пирог в духовке при 180 градусах около 40 минут.
Источник: rsute.ru