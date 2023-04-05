Аппетитная и бюджетная намазка на хлеб: измельчить плавленый сыр, огурец, чеснок, а сверху — рыбка!

Очень вкусная намазка на хлеб получается из дешевенького плавленого сыра. А если сверху положить шпроты или любую другую рыбу (от кусочка сельди до семги), то вы получите настоящий праздничный бутерброд.
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Впрочем, почему бы не побаловать свою семью вкуснятиной и в обычный день?
Ингредиенты: хлеб — 80 граммов, плавленый сыр — 200 граммов, чеснок — 2 зубчика, маринованный огурец — 85 граммов, шпроты — 65 граммов, зелень по вкусу.
Плавленый сыр, огурцы, мелко нарезанный чеснок и зелень (петрушка) разбить блендером. Нарезать любой хлеб, намазать получившуюся пасту. Сверху уложить рыбку.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».