Аппетитная и бюджетная намазка на хлеб: измельчить плавленый сыр, огурец, чеснок, а сверху — рыбка!

Аппетитная и бюджетная намазка на хлеб: измельчить плавленый сыр, огурец, чеснок, а сверху – рыбка!

Бутерброд. Фото: соцсети

Можно положить шпроты или любую другую рыбу.

Очень вкусная намазка на хлеб получается из дешевенького плавленого сыра. А если сверху положить шпроты или любую другую рыбу (от кусочка сельди до семги), то вы получите настоящий праздничный бутерброд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Впрочем, почему бы не побаловать свою семью вкуснятиной и в обычный день?

Ингредиенты: хлеб — 80 граммов, плавленый сыр — 200 граммов, чеснок — 2 зубчика, маринованный огурец — 85 граммов, шпроты — 65 граммов, зелень по вкусу.

Плавленый сыр, огурцы, мелко нарезанный чеснок и зелень (петрушка) разбить блендером. Нарезать любой хлеб, намазать получившуюся пасту. Сверху уложить рыбку.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

Читайте также