Аппетитная и бюджетная намазка на хлеб: измельчить плавленый сыр, огурец, чеснок, а сверху — рыбка!

Очень вкусная намазка на хлеб получается из дешевенького плавленого сыра. А если сверху положить шпроты или любую другую рыбу (от кусочка сельди до семги), то вы получите настоящий праздничный бутерброд.

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Впрочем, почему бы не побаловать свою семью вкуснятиной и в обычный день?