Вкусно и полезно: как приготовить постный салат из помидоров и нута

Постный салат из помидоров и нута

Постный салат из помидоров и нута. Фото: Teleprogramma.pro

Представляем рецепт полезного салата.

Если вы соблюдаете пост или просто хотите питаться полезной пищей, обратите внимание на салат с помидорами и нутом. Рецептом поделилась мама троих детей, писатель и сценарист Ирина Федорченко.

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