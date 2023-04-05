Вкусно и полезно: как приготовить постный салат из помидоров и нута

Если вы соблюдаете пост или просто хотите питаться полезной пищей, обратите внимание на салат с помидорами и нутом. Рецептом поделилась мама троих детей, писатель и сценарист Ирина Федорченко.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Постный салат из помидоров и нута. Фото: Teleprogramma.pro
Если вы соблюдаете пост или просто хотите питаться полезной пищей, обратите внимание на салат с помидорами и нутом. Рецептом поделилась мама троих детей, писатель и сценарист Ирина Федорченко.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».