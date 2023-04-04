Нежная, воздушная, готовится просто: рецепт заварной пасхи из творога — семья будет пищать от счастья

Творог на блюде

Творог на блюде. Фото: Global Look Press

Как приготовить вкусное блюдо для пасхального стола.

Меньше двух недель остается до одного из самых главных церковных праздников — православной Пасхи. В этом году она отмечается 16 апреля.

Попробуйте на этот раз удивить своих близких, приготовьте заварную творожную пасху. Рецепт совсем несложный.

Ингредиенты: творог — 1 кг, сахар — 300 г, сливки 10 % жирности — 250 мл, сливочное масло — 180 г, яичные желтки — 5 шт., ванильный сахар — 10 г, орехи, изюм, цукаты, лимонная цедра — по вкусу.

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Приготовление: масло вытащить из холодильника и оставить при комнатной температуре. Желтки отделить от белков и взбить с сахаром до кремообразного состояния. В массу добавить сливки и хорошо перемешать. Затем поставить на водяную баню и довести до кипения.

Изюм и цукаты замочить в горячей воде, орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Творог перетереть через сито два раза и добавить в остывшую массу из желтка и сливок, смешать все блендером и соединить со сливочным маслом, орехами и сухофруктами. Все хорошо перемешать, форму застелить марлей и выложить на нее полученную творожную массу, поставить под пресс и убрать в холодильник на 12 часов. 

Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by.

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