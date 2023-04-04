Вкусно и неожиданно: готовим нежный пирог с капустой и рыбной консервой — тесто за 3 минуты

Неожиданная начинка в виде рыбной консервы и капусты порадует ваши вкусовые сосочки. Это аппетитно, хочется съесть еще один кусочек.

Заливной пирог делается очень быстро. А тесто выходит мягким, тающим во рту.

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Ингредиенты: 400 мл молока, 2 яйца, 400 г муки, 500 г капусты, 250 г рыбных консервов, 1 луковица, 1 морковь, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, специи.

Просеять муку, смешать с сахаром, солью и разрыхлителем. Молоко взбить с яйцами. Соединить оба состава до однородности. Мелко нарезать лук и морковь, тонко нашинковать капусту.

Все потушить на сковороде около получаса до мягкости.

Приправить начинку и смешать с рыбными консервами. Вылить в форму половину теста, выложить начинку и снова залить тестом. Выпекать пирог в духовке 40-45 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.