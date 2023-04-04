Как приготовить идеальный соус для любых овощей и мяса: сметана, соленый огурчик, чеснок, зелень

Вкуснейший соус с идеальным вкусом можно сделать на основе сметаны. Он подходит вообще ко всему: и к овощам, и к мясу, и даже к лепешкам.

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Даже самое элементарное блюдо данный соус превращает в кулинарный шедевр. Смело макайте в него картошку фри, кусочки шашлыка и заправляйте им салаты.

Ингредиенты:

• сметана — 150 г,

• соленый огурец — 1 шт.,

• чеснок — 2 зубчика,

• зелень,

• грецкие орехи — 80 г,

• черный перец,

• соевый соус — 2 ст. л.

Огурчик меленько рубим, зелень шинкуем, чеснок выдавливаем, орехи измельчаем. Соединяем все ингредиенты. Соус готов!

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».