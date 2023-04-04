Как приготовить идеальный соус для любых овощей и мяса: сметана, соленый огурчик, чеснок, зелень

Вкуснейший соус с идеальным вкусом можно сделать на основе сметаны. Он подходит вообще ко всему: и к овощам, и к мясу, и даже к лепешкам.
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Даже самое элементарное блюдо данный соус превращает в кулинарный шедевр. Смело макайте в него картошку фри, кусочки шашлыка и заправляйте им салаты.
Ингредиенты:
• сметана — 150 г,
• соленый огурец — 1 шт.,
• чеснок — 2 зубчика,
• зелень,
• грецкие орехи — 80 г,
• черный перец,
• соевый соус — 2 ст. л.
Огурчик меленько рубим, зелень шинкуем, чеснок выдавливаем, орехи измельчаем. Соединяем все ингредиенты. Соус готов!
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».