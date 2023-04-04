Оладьи с помидорами и сыром: неожиданный вкус знакомого блюда — простой рецепт

Сладкие оладушки — это, конечно же, исключительно вариант для завтрака. А вот если приготовить их с томатом и сыром, то такое блюдо вполне может дополнить обед или ужин.

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Интересная вариация знакомого блюда разнообразит ваш стол и порадует близких.

Ингредиенты:

• яйцо — 3 шт.,

• молоко — 250 мл.,

• мука — 200 г,

• разрыхлитель — 1/2 ч. л.,

• сыр тертый — 100 г,

• помидор — 1 шт.,

• зелень — по вкусу.

Взбиваем яйца, солим, перчим, вливаем половину молока. Просеиваем муку с разрыхлителем. Смешиваем.

Вливаем остаток молока, добавляем кусочки томатов, нашинкованную зелень, натертый сыр.

Обжариваем на антипригарной сковороде с каждой стороны несколько минут с закрытой крышкой.

Источник: Telegram-канал «Детское меню»