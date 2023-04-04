Сочнее, чем в ресторане: рецепт маринада для курицы от матерых поваров

Курица — сухое мясо, но опытные кулинары знают, как сделать ее сочной даже в домашних условиях. Для этого мясо нужно подержать в маринаде. Готовится он так.

Ингредиенты:

соевый соус — 100 мл,

мед — 100 мл,

чеснок — 3–4 зубчика,

свежий имбирь — 5 г,

специи — по желанию.

Приготовление:

Смешать все вышеперечисленные ингредиенты и отправить туда мясо курицы. По желанию можно добавить щепотку мускатного огреха и перца — кто любит поострее.

Оставьте в маринаде минимум на час, но в идеале — на всю ночь, поставив мясо в холодильник. Утром запекайте. Получится сочнее, чем в ресторанах.

Данный маринад подойдет для голеней, бедер и грудки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».