Как приготовить сочные сырники без лишних калорий: потушим в сметане, вместо муки — манка

Очень нежными получаются сырники, если их потушить в сметане. Вместо муки мы положим в состав манку и крахмал. Это прибавит им легкости и воздушности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

творог — 500 г,

яйца — 2 штуки,

манная крупа — 3 ст. ложки,

крахмал — 3 ст. ложки,

сахар — 50–70 г,

соль — 1 щепотка,

масло растительное — 1 ст. ложка,

сметана — 3–4 ст. ложки,

вода — 100–150 мл.

В творог вбить яйца, насыпать манку, крахмал, добавить щепотку сахара и соли. Масса должна получиться однородной.

Сформировать небольшие сырники. Делать это желательно влажными руками, чтобы состав не прилипал к коже.

В сковороде разогреть масло на среднем огне и обжарить сырники по 3–5 минут с каждой стороны.

Выложить в сотейник и посыпать сахаром. Сметану размешать с водой и залить сырники.

Накрыть крышкой, готовить на небольшом огне 5–10 минут.

Источник: lifehacker.ru