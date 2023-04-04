Как приготовить сочные сырники без лишних калорий: потушим в сметане, вместо муки — манка

Очень нежными получаются сырники, если их потушить в сметане. Вместо муки мы положим в состав манку и крахмал. Это прибавит им легкости и воздушности.
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Ингредиенты:
- творог — 500 г,
- яйца — 2 штуки,
- манная крупа — 3 ст. ложки,
- крахмал — 3 ст. ложки,
- сахар — 50–70 г,
- соль — 1 щепотка,
- масло растительное — 1 ст. ложка,
- сметана — 3–4 ст. ложки,
- вода — 100–150 мл.
В творог вбить яйца, насыпать манку, крахмал, добавить щепотку сахара и соли. Масса должна получиться однородной.
Сформировать небольшие сырники. Делать это желательно влажными руками, чтобы состав не прилипал к коже.
В сковороде разогреть масло на среднем огне и обжарить сырники по 3–5 минут с каждой стороны.
Выложить в сотейник и посыпать сахаром. Сметану размешать с водой и залить сырники.
Накрыть крышкой, готовить на небольшом огне 5–10 минут.
Источник: lifehacker.ru