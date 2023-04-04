Красота и вкуснота! Как испечь песочный пирог с творогом и верхушкой из яблок: мука, масло, сахар

Рассыпчатый песочный пирог с творогом и яблоками впечатляет своей простотой приготовления и аппетитностью. Сладость и кислинка наделяют выпечку очарованием. Это надо попробовать обязательно, вам понравится!

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Ингредиенты: 270 г муки, 5 яиц, 240 г сахара, 180 г сливочного масла, 750 г творога, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 25 г крахмала, 300 г яблок.

Взбить одно яйцо, 80 граммов сахара и размягченное масло до однородности. Добавить туда муку с солью и разрыхлителем, перемешать и убрать в холодильник.

Перетереть творог и смешать его с остальными яйцами, сахаром и крахмалом.

Раскатать тесто в форму и сверху выложить творожную начинку. Яблоки нарезать тонкими дольками и распределить сверху. Выпекать примерно 50 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru