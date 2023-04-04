Сочный пирог с рыбной консервой и зеленью: быстрое тесто из муки, яиц и майонеза – за 2 минуты

Тесто для вкуснейшего пирога из рыбной консервы вы можете замесить за какие-то две минуты. Тесто бездрожжевое на майонезе, за счет чего оно получается нежным.

Тот, кто не любит лишних калорий порадуется, увидев, какое оно тоненькое.

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Ингредиенты: 1 банка рыбных консервов, 7 ст.л. майонеза, 2 яйца, 6 ст.л. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 6 веточек зелени, специи.

Взбить яйца с майонезом, добавить муку с разрыхлителем и специями. Получаем жидкое тесто.