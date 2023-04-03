Сделаешь за 7 минут! Как приготовить хрустящие быстрые пирожки с мясом — тесто без дрожжей

Сделаешь за 7 минут! Как приготовить хрустящие быстрые пирожки с мясом – тесто без дрожжей

Пирожки. Фото: соцсети

Вы удивитесь, что выпечку можно делать так быстро.

Быстрые пирожки с мясом из теста без дрожжей вы можете замесить буквально за 7 минут. Нереально простой рецепт!

Тесто элементарное — смешал и готовь. В пирожках оно получается пупырчатым, хрустящим снаружи и мягким внутри, ну очень аппетитным!

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Ингредиенты на тесто:

  • 1 яйцо,
  • 1 ч. л. соли,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 300 мл теплого кефира,
  • 50 г сливочного масла,
  • примерно 500 г муки,
  • 10 г разрыхлителя.

Ингредиенты на начинку:

  • 400 г фарша,
  • 1 луковица,
  • Зелень,
  • Специи.

Соединяем все ингредиенты на тесто, замешиваем, накрываем полотенцем, оставляем отдыхать. В это время сделаем начинку, обжарив мясо с луком и зеленью. Приправляем и солим по вкусу.

Далее делим тесто на 10 равных частей, выкладываем в каждую лепешку начинку, формируем пирожки, жарим на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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