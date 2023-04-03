Интересные сырники с кусочками яблок: неповторимый аромат и вкус от фруктов, пышность дает манка

Если вам надоели обычные сырники, попробуйте приготовить их с манкой и кусочками яблок. Это что-то особенное!

Манка делает состав особенно нежным и пышным, а включение в состав фруктов, наделяет сырники ароматом и необычной текстурой. Вам понравится!

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Ингредиенты: 400 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. манки, 4 ст. л. муки, 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. корицы.

Соединить творог с яйцами, сахаром, корицей и щепоткой соли, добавить 3/4 манки с мукой. Очистить яблоки и нарезать фрукты мелкими кубиками, бросить в тесто, размешать.

Сформировать сырники, обвалять в остатках манки с мукой и обжарить на сковороде до готовности.

Источник: lafoy.ru.