Классный салат в японском стиле с фунчозой и говядиной: красиво, вкусно и сочно — до стола не донесете!

Вкуснейший салат из фунчозы и говядины можно приготовить у себя дома, совершенно не обязательно идти в японский ресторан, чтобы полакомиться этой вкуснятиной.

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Ингредиенты: