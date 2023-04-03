Классный салат в японском стиле с фунчозой и говядиной: красиво, вкусно и сочно — до стола не донесете!

Классный салат в японском стиле с фунчозой и говядиной: красиво, вкусно и сочно – до стола не донесете!

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска станет одной из ваших самых любимых!

Вкуснейший салат из фунчозы и говядины можно приготовить у себя дома, совершенно не обязательно идти в японский ресторан, чтобы полакомиться этой вкуснятиной.

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Ингредиенты:

  • Говядина — 300 г,
  • Перец (желтый и красный),
  • Огурец,
  • Томаты черри,
  • Фунчоза,
  • Кунжут,
  • Зелень,
  • Соевый соус — 50 мл.,
  • Итальянские травы.

Жарим мясо, добавляем воды и тушим под крышкой до готовности. Заливаем кипятком фунчозу с солью на 5 минут. Затем сливаем воду и нарезаем ножницами.

Жарим перцы соломкой. Собираем все в одну емкость, перемешиваем ингредиенты. Салат готов!

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

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