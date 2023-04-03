Классный салат в японском стиле с фунчозой и говядиной: красиво, вкусно и сочно — до стола не донесете!

Вкуснейший салат из фунчозы и говядины можно приготовить у себя дома, совершенно не обязательно идти в японский ресторан, чтобы полакомиться этой вкуснятиной.
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Ингредиенты:
- Говядина — 300 г,
- Перец (желтый и красный),
- Огурец,
- Томаты черри,
- Фунчоза,
- Кунжут,
- Зелень,
- Соевый соус — 50 мл.,
- Итальянские травы.
Жарим мясо, добавляем воды и тушим под крышкой до готовности. Заливаем кипятком фунчозу с солью на 5 минут. Затем сливаем воду и нарезаем ножницами.
Жарим перцы соломкой. Собираем все в одну емкость, перемешиваем ингредиенты. Салат готов!
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».