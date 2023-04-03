Как испечь вкусный песочный пирог с нежным творогом: тесто – тающее во рту, готовится просто

Тертый пирог можно готовить с любой начинкой: от капусты до сгущенки и варенья. Мы приготовим его с нежным творогом. Кисло-сладкая начинка отлично оттеняется тающим во рту песочным тестом. Вы получите несказанное гастрономическое удовольствие.

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Приятно, что готовить этот пирог – проще простого, не потребуется никаких кулинарных навыков. Может сделать даже новичок.

Ингредиенты: 200 г творога, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 70 г сахара, 1 яйцо, щепотка разрыхлителя и соли.

В просеянную муку вмесить разрыхлитель, соль и 2/3 сахара. Туда же добавить рубленое кубиками мягкое масло и быстро размять все в крошку.

Замесить упругое тесто, убрать на час в холодильник. Смешать творог с яйцом и оставшимся сахаром.

Большую часть теста раскатать, выложить на дно формы, распределить, сделать небольшие бортики.

Сверху разложить начинку. Вторую часть теста натереть на терке, присыпать ей пирог сверху и выпекать минут 30 при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.