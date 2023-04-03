Крабовые палочки отлично сочетаются с грибами! Вкусный и неожиданный салат — простой рецепт

Роскошная закуска получается из крабовых палочек и консервированных грибов в сочетании с кукурузой и яблочком — это просто вкусовая бомба!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Обязательно порадуйте своих близких им! А гости вашего застолья всенепременно спросят рецептик.
Ингредиенты: 200 г крабовых палочек, 1 банка кукурузы, 1 банка консервированных грибов, 1 луковица, 4 яйца, 1 зеленое яблоко, майонез.
Нарубить вареные яйца, крабовые палочки и яблочко мелко, нашинковать лук. Грибы оставить как есть, если они небольшие или нарезать произвольно.
Соединить все ингредиенты, заправить майонезом.
Источник: rsute.ru