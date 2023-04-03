Крабовые палочки отлично сочетаются с грибами! Вкусный и неожиданный салат — простой рецепт

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Обязательно порадуйте своих близких им! А гости вашего застолья всенепременно спросят рецептик.

Ингредиенты: 200 г крабовых палочек, 1 банка кукурузы, 1 банка консервированных грибов, 1 луковица, 4 яйца, 1 зеленое яблоко, майонез.

Нарубить вареные яйца, крабовые палочки и яблочко мелко, нашинковать лук. Грибы оставить как есть, если они небольшие или нарезать произвольно.

Соединить все ингредиенты, заправить майонезом.

Источник: rsute.ru