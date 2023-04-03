Замешивать пять минут! Вкусный пирог с рыбной консервой и картошкой: тесто из молока, муки и двух яиц

Замешивать 5 минут! Вкусный пирог с рыбной консервой и картошкой: тесто из молока, муки и двух яиц

Пирог. Фото: соцсети

В выпечку подойдет тунец и любая другая рыба по вкусу.

Тоненькое нежное тесто этого пирога отлично оттеняет вкус рыбы и картошки. Прекрасное сытное сочетание для выпечки!

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Вы обязательно внесете этот рецепт в свою кулинарную книгу в качестве любимого. Ведь готовить по нему — одно удовольствие. Замесил за пять минут — и в печь!

Ингредиенты: 250 г рыбных консервов, 220 г муки, 2 яйца, 250 мл молока, 1 картофелина, 1 луковица, 1 ч.л. разрыхлителя, специи.

Взбить яйца со специями, добавить молоко, далее муку с разрыхлителем. Отварить картофель, размять.

Нашинковать лук, пожарить его.  Соединить с рыбными консервами и картошкой.

Вылить в форму половину теста, выложить начинку и залить остатками теста. Выпекать пирог 45 минут в духовке на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru

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