Панеттоне и другие рецепты недели

Панеттоне

Этот итальянский рождественский кекс все чаще продают в российских магазинах в канун Пасхи, потому что он очень похож на кулич. Только панеттоне нежнее и ароматнее, а приготовить его можно и дома, чтобы разнообразить праздничное меню.

НАДО (на 10 порций): 180 мл молока · 3 желтка · 2 яйца · 1 апельсин · 1 лимон · 2 ч. ложки ванильного экстракта · 490 г пшеничной муки · 100 г сахара · 8 г сухих дрожжей · 1 ч. ложка соли · 120 г сливочного масла · 70 г изюма · 70 г сушеной клюквы · 70 г апельсиновых цукатов · 60 мл рома или коньяка.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем молоко, яйца, желтки, ваниль, цедру лимона и апельсина.

2. В другой миске смешиваем муку, сахар, дрожжи и соль. Постоянно помешивая (очень удобно делать это в планетарном миксере), постепенно вливаем яичную смесь и замешиваем тесто.

3. Добавляем размягченное сливочное масло, вымешиваем мягкое и липкое тесто.

4. Миску смазываем растительным маслом, помещаем в нее тесто, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

5. Промываем изюм, сушим полотенцем, смешиваем с цукатами и заливаем ромом или коньяком.

6. В поднявшееся тесто добавляем сухофрукты вместе с коньяком. Вымешиваем тесто, чтобы распределить сухофрукты.

7. Помещаем тесто в одну большую бумажную форму или в несколько маленьких на 2/3 объема. Даем расстояться в теплом месте 1 час или больше, чтобы тесто поднялось.

8. Выпекаем при температуре 180 °С 40 минут (до сухой шпажки).

Примечание: украсить остывший панеттоне можно готовыми глазурью и посыпками.

Быстрый без дрожжей и яиц