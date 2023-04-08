Панеттоне и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

16 апреля православные отмечают Пасху. Пора определяться, что ставить в центр праздничного стола.

Панеттоне

Этот итальянский рождественский кекс все чаще продают в российских магазинах в канун Пасхи, потому что он очень похож на кулич. Только панеттоне нежнее и ароматнее, а приготовить его можно и дома, чтобы разнообразить праздничное меню.

НАДО (на 10 порций): 180 мл молока · 3 желтка · 2 яйца · 1 апельсин · 1 лимон · 2 ч. ложки ванильного экстракта · 490 г пшеничной муки · 100 г сахара · 8 г сухих дрожжей · 1 ч. ложка соли · 120 г сливочного масла · 70 г изюма · 70 г сушеной клюквы · 70 г апельсиновых цукатов · 60 мл рома или коньяка.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем молоко, яйца, желтки, ваниль, цедру лимона и апельсина.

2. В другой миске смешиваем муку, сахар, дрожжи и соль. Постоянно помешивая (очень удобно делать это в планетарном миксере), постепенно вливаем яичную смесь и замешиваем тесто.

3. Добавляем размягченное сливочное масло, вымешиваем мягкое и липкое тесто.

4. Миску смазываем растительным маслом, помещаем в нее тесто, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

5. Промываем изюм, сушим полотенцем, смешиваем с цукатами и заливаем ромом или коньяком.

6. В поднявшееся тесто добавляем сухофрукты вместе с коньяком. Вымешиваем тесто, чтобы распределить сухофрукты.

7. Помещаем тесто в одну большую бумажную форму или в несколько маленьких на 2/3 объема. Даем расстояться в теплом месте 1 час или больше, чтобы тесто поднялось.

8. Выпекаем при температуре 180 °С 40 минут (до сухой шпажки).

Примечание: украсить остывший панеттоне можно готовыми глазурью и посыпками.

Быстрый без дрожжей и яиц

Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 350 г пшеничной муки · 300 мл кефира · 100 г сливочного масла · 150 г сахара · 1 ч. ложка пищевой соды · цедра 1 лимона · 10 г ванильного сахара · 100 г изюма · готовая глазурь.

ГОТОВИМ:

1. Изюм промываем горячей водой, сушим бумажным полотенцем.

2. Масло растапливаем, добавляем сахар, ванильный

сахар, цедру и смешиваем.

3. В кефир добавляем соду и перемешиваем, выжидаем пару минут.

4. Кефир наливаем в смесь масла и сахара, перемешиваем.

5. Добавляем изюм, перемешиваем.

6. Постепенно вводим в муку, вымешиваем тесто.

7. Перекладываем в бумажные формы на половину объема.

8. Выпекаем 35 - 40 минут при температуре 180 °С до сухой шпажки.

9. Даем остыть и украшаем на свой вкус.

Творожный

Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 5 ст. ложек сливок 10% · полстакана воды · 110 г сливочного масла · 2 яйца 

· 110 г жирного творога 18% · 3,5 стакана муки · 1/3 ч. ложки ванилина · 1/2 ч. ложки соли · 5 г сухих дрожжей · 120 г изюма и цукатов · пакетик сухой глазури · посыпка.

ГОТОВИМ:

1. Молоко и воду нагреваем до теплого состояния. Смешиваем с сахаром и яйцами.

2. Масло растапливаем, добавляем творог и пробиваем блендером до однородности.

3. Просеиваем муку, добавляем ванилин, соль, дрожжи. Перемешиваем.

4. Соединяем молочно-яично-сахарную смесь и масло с творогом. Постепенно добавляя муку, вымешиваем тесто около 20 минут, пока оно станет нелипким.

5. Добавляем промытый и обсушенный изюм с цукатами и снова вымешиваем.

6. Убираем на 1 час в теплое место, накрыв пленкой.

7. Слегка обминаем тесто и распределяем по формам на 1/2 объема.

8. Оставляем на расстойку на 1 час.

9. Выпекаем 40 минут или больше до сухой шпажки.

10. Даем остыть и украшаем глазурью (приготовьте ее по инструкции на пакетике) и посыпкой.

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