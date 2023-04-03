Салат с авокадо, творогом и болгарским перцем: легкая и быстрая вкуснятина без вреда для фигуры

Нежный и легкий салат из авокадо и творога разбивает все стереотипы о том, что полезное — это не вкусно. Эта закуска очень аппетитна! Ее вкусовые качества оценят даже мужчины, ну а стройняшки-девушки внесут в свою кулинарную книгу этот рецепт обязательно!

Делать данный салатик проще простого! Справится даже ребенок!

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Ингредиенты: небольшой сладкий перец — 1 шт., укроп — ¼ пучка, авокадо — 1 шт., лимонный сок — 1 ст. ложка, творог зернистый — 250–300 г, соль — по вкусу, оливковое масло — по вкусу.

Перец нарезать соломкой или небольшими кусочками. Укроп измельчить. Авокадо нарезать в виде ломтиков, сбрызнуть лимонным соком.

Соединить творог с авокадо, перцем и укропом. Посолить и заправить оливковым маслом.

Источник: Telegram-канал «Время есть».