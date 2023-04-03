Творог, банан, две ложки муки: как сделать нежные сырники, которых вы никогда не ели – просто!

Вкуснейшие сырники получаются, если в них добавить банан. Они сразу приобретают особую нежность и аромат. Муки положим в состав совсем немного, так наша выпечка приобретет характер ПП.
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Ингредиенты: 400 г творога, 1 банан, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, 1 ст.л. сахара, ванилин.
Размять вилкой или перебить при помощи блендера творог, яйцо и бананы в однородный состав.
Положить также сахар, ванилин, муку, размешать. Сформировать сырники. Обжарить на сковороде. Если сырнички делали пышными, то немного обжарьте и отправьте в духовку доходить, так они пропекутся внутри.
Источник: lafoy.ru.