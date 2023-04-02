Домашнее вкуснее: как самим приготовить сгущенное молоко – два ингредиента, три часа и семья завизжит от удовольствия и счастья

Сгущенное молоко - любимое лакомство детворы. Если вы опасаетесь, что в сгущенке, купленной в магазине, может оказаться еще что-то, кроме сахара и молока, готовьте эту сладость сами, в домашних условиях. Это проще простого.
Ингредиенты: молоко - 5 стаканов, сахар - 2, 5 стакана.
Способ приготовления: молоко перелить в кастрюлю с толстым дном и поставить на умеренный огонь. В горячее молоко постепенно добавить сахар и хорошенько размешать до получения однородной массы. На огне смесь держать около двух-трех часов, пока она не загустеет и не превратится в массу желтоватого-оттенка.
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Хранить домашнее сгущенное молоко лучше всего в банке с герметичной крышкой. Подавать к блинам, оладушкам и сырникам. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by.