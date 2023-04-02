Этот салат обожают все! Жарим крабовые палочки, грибы, яйца варим, майонез на заправку

Салат по этому рецепту всегда вызывает восторг у гостей. Его можно смело готовить на торжественный стол, побалуйте вкуснятиной близких или любимого. Рецепт простой, доступный и быстрый.

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Ингредиенты: 200 г крабовых палочек, 400 г шампиньонов, 3 яйца, половина луковицы, майонез.

Сварить и мелко нарубить яйца, обжарить грибы с луком. Грибы и лук вынуть и на этом же масле обжарить нарезанные крабовые палочки, пока они не раскрутятся.

Перемешать все ингредиенты закуски, заправить ее майонезом. При желании добавить зелень.

Источник: lafoy.ru.