Нежное и простое тесто: как приготовить вкусный заливной пирог с рыбной консервой – сыр для сочности

Если в начинку пирога с рыбой добавить немного сыра, то получится нереальная вкуснятина. А заливное тесто порадует свей мягкостью и простотой изготовления. Обязательно попробуйте эту выпечку!

Ингредиенты: 350 мл кефира, 200 г муки, 3 яйца, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 250 г рыбных консервов, 50 г твердого сыра, 10 г укропа.

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Взбить кефир с 1 яйцом, добавить соль, далее ввести в состав муку с содой. Отварить пару яиц, остудить и нарубить мелко, соединить с измельченными консервами, тертым сыром и нашинкованным укропом.

Вылить половину теста в форму, выложить начинку, покрыть остатками теста.

Выпекать в духовке 30 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.