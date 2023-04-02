Три ложки овсянки, творог, без муки: готовим аппетитные сырники из хлопьев – полезно и вкусно

Очень вкусные, питательные, полезные сырники можно сделать с овсянкой без применени пшеничной муки.

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Рецепт понравится худеющим и тем, кто придерживается правил здорового питания. Да и в принципе эти сырники очень аппетитные и интересные. Надоел обычный вариант? Тогда попробуйте из овсянки!

Ингредиенты: 200 г творога, 3 яйца, 3 ст.л. овсянки, 3 ст.л сахара.

Смешать творог с яйцами и сахаром, добавить овсяные хлопья, вымесить. Разогреть сковороду с маслом обжарить с двух сторон, выкладывая тесто ложкой. Подаем с густым йогуртом или сметаной.

Источник: lafoy.ru.