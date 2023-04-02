Салат в корейском стиле из крабовых палочек: замаринуем с луком в чесноке, масле и уксусе

Вкуснейшую закуску в корейском стиле можно приготовить из самых дешевых крабовых палочек. Поверьте, гости будут есть и удивляться изысканности блюда, которое не отличишь от ресторанного.

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Приготовление салатика невероятно простое, с ним справится даже ребенок.

Ингредиенты: 200 г крабовых палочек, половина луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л. уксуса, по 1 ч.л. кориандра и аджики, 1 ст.л. соевого соуса или терияки, 3 ст.л. масла, черный перец.

Нарезать крабовые палочки, чеснок порубить пластинками, лук нашинковать в виде перьев. Перемешать, приправить, влить соевый соус, масло и уксус, оставить минимум на час в холодильнике в закрытой посуде.

Источник: lafoy.ru.