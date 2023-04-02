Как приготовить вкуснейший пирог из надоевшего варенья и остатков кефира: нежно и ароматно

Если у вас завалялось немного поднадоевшего варенья и остался стакан кефира, приготовьте отличный пирог к чаю с тающей текстурой. Его можно готовить без духовки, выпекая на сковороде.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 стакан варенья, 100 г сахара, щепотка соли, 400 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. лимонной цедры, 1 ст.л. сахарной пудры, 20 г сливочного масла.

В теплый кефир вбить яйца, насыпать соль и сахарный песок. Добавить муку с разрыхлителем, натереть лимонную цедру, вмешать варенье.

Смазать сковороду внутри обильно маслом. Вылить в нее тесто и накрыть крышкой. Готовить 20 минут на одной стороне, затем аккуратно перевернуть и оставить еще на 15 минут.

Можно выпекать в духовке до готовности. Посыпать наш вкусный и красивый пирог сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.