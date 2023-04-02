Как за пять минут сделать простой пирог на кефире с творогом и вареньем: кислинка и сладость

Вкуснейший пирог вы можете испечь с начинкой из творога и варенья. Кислинка творога и сладость варенья дают потрясающий вкусовой эффект.

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Рецепт очень простой, ингредиенты доступные, так что надо приготовить эту выпечку обязательно. Разлетается она к чаю за пять минут, вымешивать тесто вы будете тоже не более пяти минут!

Ингредиенты: 3 яйца, 200 мл теплого кефира, 2 стакана муки, 1 стакан варенья, 250 г творога, 2 ст.л. сахарной пудры, 100 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы.

Взбить яйца с сахаром, добавить кефир, муку, соль и разрыхлитель. Творожок нужно протереть через сито или размять толкушкой, смешать с сахарной пудрой.

Смазать кулинарную форму маслом, разложить тесто, добавить слой варенья и творога. Выпекать в разогретой духовке на 180 градусах примерно 40 минут до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru.