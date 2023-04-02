Вкуснее и быстрее пирожков: готовим аппетитные оладушки с яйцом и луком – легкий рецепт

Вместо пирожков с луком и яйцом мы предлагаем вам приготовить аппетитные оладушки. Делать их намного быстрее, а тесто в них получается более нежным.
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Не удивительно, что многие любители пирожков с луком и яйцом переходят на эти оладушки.
Ингредиенты:
• кефир - 300 мл
• яйцо - 1 шт.
• сода - 1/2 ч.л
• соль - 1 ч. л
• сахар - 1 ч. л
• мука - 280 г
Для начинки:
• зеленый лук
• вареные яйца
На начинку сварить яйца, нашинковать лук, смешать, чуть присолить.
В теплый кефир вбить яйцо, насыпать соду, соль, сахар и муку. Хорошенько смешать и соединить с начинкой.
Жарить с двух сторон до готовности на растительном масле, подавать со сметаной или соусом тартар.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».