Вкуснее и быстрее пирожков: готовим аппетитные оладушки с яйцом и луком – легкий рецепт

Вместо пирожков с луком и яйцом мы предлагаем вам приготовить аппетитные оладушки. Делать их намного быстрее, а тесто в них получается более нежным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не удивительно, что многие любители пирожков с луком и яйцом переходят на эти оладушки.

Ингредиенты:

• кефир - 300 мл

• яйцо - 1 шт.

• сода - 1/2 ч.л

• соль - 1 ч. л

• сахар - 1 ч. л

• мука - 280 г

Для начинки:

• зеленый лук

• вареные яйца

На начинку сварить яйца, нашинковать лук, смешать, чуть присолить.

В теплый кефир вбить яйцо, насыпать соду, соль, сахар и муку. Хорошенько смешать и соединить с начинкой.

Жарить с двух сторон до готовности на растительном масле, подавать со сметаной или соусом тартар.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».