Нежные сырники с тающей текстурой: готовим с манкой, без муки – становятся, как облачко

Вкуснейшие сырники получаются, если их делать с манкой без муки. Известно, что эта крупа при набухании превращает выпечку в воздушное чудо. От такой вкуснятины не откажутся даже худеющие, это стоит попробовать!

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Ингредиенты: 400 г творога, по 5 ст.л. манки, 3 ст.л. сахара, 2 яйца, 0,5 ч.л. соды, щепотка соли.

Смешать творог, 4 стакана манной крупы, сахар, соль и яйца. Прикрыть пленкой состав в посуде, оставить набухать 30 минут.

Погасить соду, ввести в состав и оставить еще на 2 минуты. Далее вымесить тесто, сформировать сырники, обвалять в манке и пожарить в масле.

Источник: lafoy.ru.