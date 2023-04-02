Салатик, который точно запомнится: крабовые палочки, капуста, картошка, хрен со сметаной для пикантности

Очень вкусный и интересный вариант салата с крабовыми палочками. В нем есть привычные капуста и кукуруза, пикантности придают редис в составе, а также заправка в виде сметаны и хрена.

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Закуска очень запоминающаяся и необычная, несмотря на недорогой состав. Разнообразьте ей свое меню и смело готовьте на праздничный стол. Этот салатик все расхватывают и потом хвалят!

Ингредиенты: 300 г крабовых палочек, 150 г капусты, 150 г картофеля, 1 банка кукурузы, 1 огурец, пару редисок, зелень, 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. хрена, сметана, специи.

Сварить картошку. Нарезать все ингредиенты мелким кубиком, добавить зелень, кукурузу и заправить смесью сметаны, растительного масла, хрена и специй.

Источник: lafoy.ru.