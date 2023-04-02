Сочные куриные котлеты «под шубой»: сырно-томатное покрытие наделяет мякоть нежным вкусом

Аппетитные куриные котлеты «под шубой» сделать сможет даже начинающая хозяйка. Они имеют сочный вкус и нежную текстуру. И настолько нарядные, что их можно подавать на праздничый стол.

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Ингредиенты: 1,5 кг куриного филе, 130 мл сметаны, 3 томата, 1 пучок зеленого лука, 2 небольшие луковицы, 1-2 яйца, 150 г твердого сыра.

Филе курицы пропустить через мясорубку вместе с зеленым луком, перемешать с яйцом, приправить специями, хорошенько отбить.

Сделать небольшие плоские котлетки, выложить в противень, смазать сметаной, разложить по ним кружочки помидора и лука. Посолить, приправить, покрыть тертым сыром. Запекать полчаса при средней температуре в духовке.

Источник: lafoy.ru.