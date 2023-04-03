Кальцоне: как приготовить закрытую итальянскую пиццу

Предлагаем приготовить закрытую итальянскую пиццу кальцоне, для начинки нам потребуются шампиньоны, помидоры черри и сыр моцарелла. Рецептом поделилась фуд-блогер Ирина Померанцева.
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Закрытая итальянская пицца кальцоне. Фото: Teleprogramma.pro
Предлагаем приготовить закрытую итальянскую пиццу кальцоне, для начинки нам потребуются шампиньоны, помидоры черри и сыр моцарелла. Рецептом поделилась фуд-блогер Ирина Померанцева.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».