Кальцоне: как приготовить закрытую итальянскую пиццу

Закрытая итальянская пицца кальцоне

Закрытая итальянская пицца кальцоне. Фото: Teleprogramma.pro

Пробуем различные кухни мира.

Предлагаем приготовить закрытую итальянскую пиццу кальцоне, для начинки нам потребуются шампиньоны, помидоры черри и сыр моцарелла. Рецептом поделилась фуд-блогер Ирина Померанцева.

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