Ленивая пицца: добавьте в оладушки кусочки колбасы — рецепт вкуснятины на скорую руку

Делимся простейшим рецептом оладушек с кусочками колбасы — блюдо напоминает ленивую пиццу. Таким деликатесом можно побаловать домашних: даже малыши-малоежки попросят добавки.
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Понадобятся простые ингредиенты
- 2 яйца;
- 100 мл кефира;
- 3-4 ст. л. муки;
- 100 г колбасы;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления
Венчиком нужно хорошенько взбить яйца с сахаром и солью. Далее вливаем кефир и опять взбиваем. Всыпаем муку и соду, перемешаем и оставляем настаиваться 5 минут. Так оладушки получатся пышными.
Переходим к начинке: нарезаем колбасу и вмешиваем в тесто. Обжариваем оладушки в масле, как обычно. Также можно добавить по желанию и другие начинки: томаты, зелень, сыр, кусочки оливок и перчика.