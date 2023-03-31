Ленивая пицца: добавьте в оладушки кусочки колбасы — рецепт вкуснятины на скорую руку

Делимся простейшим рецептом оладушек с кусочками колбасы — блюдо напоминает ленивую пиццу. Таким деликатесом можно побаловать домашних: даже малыши-малоежки попросят добавки.

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Понадобятся простые ингредиенты

2 яйца;

100 мл кефира;

3-4 ст. л. муки;

100 г колбасы;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соды;

1 щепотка соли.

Способ приготовления

Венчиком нужно хорошенько взбить яйца с сахаром и солью. Далее вливаем кефир и опять взбиваем. Всыпаем муку и соду, перемешаем и оставляем настаиваться 5 минут. Так оладушки получатся пышными.

Переходим к начинке: нарезаем колбасу и вмешиваем в тесто. Обжариваем оладушки в масле, как обычно. Также можно добавить по желанию и другие начинки: томаты, зелень, сыр, кусочки оливок и перчика.