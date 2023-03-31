Ленивая пицца: добавьте в оладушки кусочки колбасы — рецепт вкуснятины на скорую руку

Ленивая пицца: добавьте в оладушки кусочки колбасы - рецепт вкуснятины на скорую руку

Мука с желтком. Фото: Global Look Press

Даже дети-малоежки попросят за завтраком добавки.

Делимся простейшим рецептом оладушек с кусочками колбасы — блюдо напоминает ленивую пиццу. Таким деликатесом можно побаловать домашних: даже малыши-малоежки попросят добавки.

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Понадобятся простые ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 100 мл кефира;
  • 3-4 ст. л. муки;
  • 100 г колбасы;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 щепотка соли.

Способ приготовления

Венчиком нужно хорошенько взбить яйца с сахаром и солью. Далее вливаем кефир и опять взбиваем. Всыпаем муку и соду, перемешаем и оставляем настаиваться 5 минут. Так оладушки получатся пышными.

Переходим к начинке: нарезаем колбасу и вмешиваем в тесто. Обжариваем оладушки в масле, как обычно. Также можно добавить по желанию и другие начинки: томаты, зелень, сыр, кусочки оливок и перчика.

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