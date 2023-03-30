Жарим пышные лепешки на дрожжах: тесто мягкое как пух – бабушка позавидует!

Очень нежные, тающие во рту лепешки получаются на дрожжах. Вам понравится это тесто воздушностью текстуры.

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Лепешки порадуют вас к чаю, станут аппетитным дополнением вторых и третьих блюд.

Ингредиенты: 3 стакана муки, 180 мл молока, 1 яйцо, 1 ч.л. сухих дрожжей, 30 г сливочного масла, 0,5 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли, растительное масло для жарки.

Смешать муку с дрожжами, добавить яйцо, теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и сахар.

Замесить мягкое тесто и оставь на час в тепле. Сформировать лепешки, обжарить до золотистого цвета на среднем огне.

Источник: lafoy.ru.