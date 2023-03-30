Как приготовить пышные сырники в духовке «как в ресторане»: без капли масла, сами тают во рту

Наверняка вы замечали, как отличаются ресторанные сырники от тех, что готовит мама. В общепите шеф-повара предпочитают их делать без масла. И не на сковороде, а в духовке, чтобы удовлетворить максимально потребительский спрос.

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В духовке они получаются очень пышными, нежными и нежирными. Попробуйте приготовить обязательно.

Ингредиенты: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст.л. муки, 5 ст.л. сахара.

Просеять муку и смешать все ингредиенты до однородности. Сформировать влажными руками сырники, выложить на пергамент и выпекать 20 минут в духовке при 180 градусах. Посреди процесса перевернуть.

Источник: lafoy.ru