Готовим вкусный и легкий торт «Полоска счастья»: в креме — творожок и сметанка (простой рецепт)

Этот домашний торт называется «Полоска счастья». Он действительно выглядит символично в разрезе: после темных шоколадных полос обязательно следует светлая кремовая. Прямо как наша жизнь, которая всегда дарит надежду.

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А еще нельзя не испытывать счастье, поедая эту вкуснятину. Вкус шоколадного бисквита приятно оттеняется творожно-сметанковым кремом. Ну просто объедение!

Ну и еще одно счастье хозяйки — это простота приготовления. Поверьте, этот десерт сделает даже самая юная особа без какого-либо кулинарного опыта.

Ингредиенты на бисквит: 200 мл теплого кефира, 2 яйца, по 1 стакану муки и сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г какао, 40 мл растительного масла, щепотка соли.

Ингредиенты на крем: 350 г мягкого творога, 1 пачка сметаны, 180 г сахара, ваниль.

Яйца взбить миксером с сахаром и щепоткой соли, влить теплый кефир и рафинированное масло. Всыпать муку с разрыхлителем.

Выпекать в духовке минут 40. Остывший бисквит разрезать на три тонких коржа.

Собрать торт, перемазывая коржи кремом из указанных компонентов, хорошенько взбитых миксером.

Источник: lafoy.ru.