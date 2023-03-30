Стакан кефира, пачка творога: как сделать нежные лепешки — лучше сырников!

Если вам надоели сырники, а лепешки вас не привлекают, попробуйте лепешки с ворогом! Они получаются нежными и невероятно вкусными. Количество ингредиентов можно уменьшить вдвое, если у вас небольшая семья.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 400 г муки, 0,5 ч.л. соды, 250 г творога, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки.

Чуть подогреть до теплого состояния кефир, добавить в него соду, соль и муку. Замесить тесто и убрать под пленкой отдыхать на 10 минут. Творог растереть с солью и молотым перцем.

Раскатать тесто, выложить начинку, залепить и придать форму лепешки. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

Источник: lafoy.ru.