Очень аппетитные котлеты: рецепт вкуснятины из куриного филе и цветной капусты — сочные

Аппетитные котлетки с цветной капустой — это очень вкусно и сочно! А еще возможность накормить семью полезным овощем, который не всегда любят.

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Поверьте, муж и дети будут есть эти котлетки и нахваливать.

Ингредиенты: 1 вилок цветной капусты, 500 г куриного фарша, 2 луковицы, 3–4 яйца, 5–6 ст. л. муки, 3–4 дольки чеснока, зелень и специи.

Капусту отварить 5 минут в подсоленной воде, откинуть на сито.

Лук обжарить до румяности, пропустить вместе с капустой через мясорубку, смешать с мясным фаршем, взбитыми яйцами, зеленью. Сформировать котлеты, обжарить на масле и довести до готовности в СВЧ-печи.

Источник: lafoy.ru.