Стакан варенья, стакан кефира, яйцо: тающий во рту пирог к чаю на песочном тесте – проще простого

Очень вкусный пирог на песочном тесте получается из самых простых ингредиентов. Смешивает кефир с вареньем, мукой, сахаром, маслом и крахмалом – вкуснятина готова!
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Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1 стакан варенья, 1 ст.л. кукурузного крахмала, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.
Масло остудить в морозилке, натереть на терке, всыпать муку, разрыхлитель, сахар и ванилин.
Размять состав вилкой, добавить кефир и яйцо. Разделить тесто на две части, одну раскатать и выложить на дно смазанной формы.
Сделать слой варенья и присыпать крахмалом, сверху выложить оставшееся тесто (полосками или охладить и натереть на терке). Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
Чтобы верх пирога не пригорал, рекомендуется включать только нижнюю часть духовки или накрывать пирог фольгой.
Источник: lafoy.ru.