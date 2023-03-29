Как приготовить знаменитый советский торт «Негр в пене»: тесто на кефире и варенье, сметанный крем

Очень вкусный торт пекли наши бабушки и мамы под названием «Негр в пене». Конечно, такое креативное нименование может сейчас удивлять, но факт остается фактом, да и на аппетитность десерта это не влияет.

Это проверенный временем рецепт хозяек СССР, который передавался из рук в руки.

Ингредиенты: 200 мл кефира, 2 яйца, 250 г муки, 150 г сахара, 1 стакан темного варенья, 1 ч.л. разрыхлителя, 220 г сметаны, ванилин на кончике ножа, 20 г сливочного масла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смешать кефир, взбитые яйца, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. сметаны, муку и разрыхлитель. Влить варенье размешать до однородности. Вылить тесто в смазанную форму и выпекать 40 минут.

Остудить, разрезать на несколько коржей. Взбить охлажденную сметану с сахаром, ванилином, получим крем. Можно добавить для густоты немного кукурузного крахмала.

Источник: lafoy.ru