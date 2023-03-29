Как это аппетитно! Попробуйте куриные котлеты с гречкой в фарше и яично-луковой начинкой — рецепт

Очень вкусно получаются куриные котлеты, если добавить в них вместо хлеба гречку. Это совершенно новый вкус, который вы запомните и захотите повторить.
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Ингредиенты: 0,5 кг куриного фарша, 4 яйца, 150 г гречневой крупы, 1 луковица, 0,3 пучка зеленого лука, 4 веточки укропа.
Сварить гречку, три яйца, лук измельчить и обжарить. Гречку смешать с фаршем из курицы, добавить сырое яйцо, жареный лук, приправить специями.
Вареные яйца натереть на терке, перемешать с нашинкованным укропом и зеленым луком. Из гречнево-мясного фарша сделать лепешки, положить внутрь начинку из яиц с зеленью, соединить края, обжарить до готовности.
Источник: lafoy.ru.