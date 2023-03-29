Быстрый и вкусный салатик: смешиваем крабовые палочки, капусту и плавленый сыр – все хвалят!

Очень вкусный и незатратный салатик можно сделать из крабовых палочек, капусты и плавленого сырка. Этот неожиданный ингредиент придает закуске нежность.

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Поверьте, ее можно смело ставить даже на праздничный стол. Вот увидите, все будут спрашивать рецепт!

Ингредиенты: 300 г капусты, 240 г крабовых палочек, 300 г огурца, 4 яйца, 200 г плавленого сыра, 100 г майонеза.

Сварить куриные яйца. Студить. Мелко покрошить все ингредиенты.

Плавленый сыр подержать в морозилке заранее, чтобы он стал тверже. Натереть на крупной терке. Все перемешать, заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.