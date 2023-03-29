Воздушнее облака: как приготовить пышные куриные котлеты – секрет в манке и сметане

Пышненькие и мягкие котлетки из куриного филе готовятся на манке. Она разбухает и превращает в состав в настоящее облачко. Сметана подарит нашему блюду сочность.

Это нужно попробовать! Тем более готовятся котлетки очень просто!

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Ингредиенты: 1 куриное филе, 4 луковицы, 5 яиц, 7-8 ст. л. манки, 6 ст. л. сметаны, 1-2 ч. л. готовой приправы для котлет.

Филе курицы пропустить через мясорубку с крупной решеткой, смешать с нашинкованным мелко луком, всыпать манную крупу, добавить сметану и вбить куриное яйцо, приправить специями.

Оставить фарш в холодильнике на час, чтобы он напитался и стал пышным. Далее сформировать влажными руками котлеты и пожарить на растительном масле.

Источник: lafoy.ru.